МИД Украины отказался дать оценку результатам выборов в Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство внимательно следит за ситуацией с протестами в Белоруссии, передает радиостанция «Новое время».

Однако пока ведомство не готово дать оценку результатам состоявшихся в республике президентских выборов.

Украина только дала «оценку событиям последних дней в Белоруссии», — добавил Кулеба, отметив, что украинская сторона осуждает насилие, а также призывает власти к диалогу с обществом и освобождению задержанных.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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