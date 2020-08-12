Лукашенко созвал совещание по «защите конституционного строя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал совещание для обсуждения безопасности и защите конституционного строя страны, пишет Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может, и прежде всего, — являются обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — говорится в сообщении канала.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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