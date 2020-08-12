Глава МИД Белоруссии сообщил латвийскому коллеге о попытках внешнего вмешательства

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей переговорил с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем о ситуации в белорусском государстве после выборов президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Макея, латвийский министр был детально проинформирован о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране.

Ринкевич в свою очередь поделился видением Риги на происходящие процессы.

Кроме того, министры обсудили перспективы развития отношений Белоруссии и стран Евросоюза.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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