Украина направила МИД России ноту протеста из-за учений в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило МИД России ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации...очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права...», — говорится в сообщении украинского МИД.

Спецучения Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России начались 10 августа. Учения нацелены на проверку готовности войск к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», они продлятся до 21 августа.

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