В Белоруссии в ходе протестов задержали 9 граждан Украины и избили фотокорреспондента

В Белоруссии в ходе акций протестов задержали девять граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца. Об этом информирует издание «Суспiльне Новини» со ссылкой на данные МИД Украины.

Отмечается, что сила была применена в отношении фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными травмами был доставлен в одно из медицинских учреждений.

«После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался», — цитирует издание ответ пресс-службы МИД.

Известно, что посольство Украины в Белоруссии также получило сообщение о задержании в городе Витебске девяти украинских граждан, им вменяются административные правонарушения. Благодаря действиям диппредставительства они были освобождены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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