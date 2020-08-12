Лавров отметил рост роли ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о росте роли Организации объединенных наций (ООН) в качестве площадки для проведения диалога между странами. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Аргументы и факты».

По его мнению, это произошло из-за роста количества трансграничных угроз и взаимозависимости стран.

Он также выразил несогласие с критикой организации как неспособной быстр реагировать на возникающие проблемы и кризисы. Министр предположил, что так некоторые западные страны хотят «навязывать мировому сообществу альтернативные механизмы принятия решений».

«ООН остается краеугольным камнем послевоенного мироустройства, безальтернативной площадкой, на которой все без исключения страны имеют возможность на равноправной основе обсуждать и решать актуальные международные проблемы», — подчеркнул Лавров.

Министр также отдельно выделил роль Совета Безопасности ООН.

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