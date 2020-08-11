Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.

В своем видеообращении она призвала власти прислушаться к воле народа и остановить насилие. При этом белорусов Колесникова попросила поберечь себя и окружающих, так как «наши жизни, здоровье, свобода и безопасность — это самое важное».

«Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, их не запугать и не задобрить. Им нужны перемены», — заявила Колесникова.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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