CNN: Байден выбрал кандидата на пост вице-президента от демократов
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Кандидат Демократической партии США на предстоящих выборах президента Джо Байден намерен назвать имя своего претендента на пост вице-президента в течение дня, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
О своем выборе Байден уже рассказал ближайшим помощникам, заявили источники.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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