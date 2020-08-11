Жена Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника обратилась к международному сообществу с призывом признать Светлану Тихановскую избранным президентом страны. Видеообращение опубликовано на Youtube-канале Цепкало.

Вероника Цепкало просит мировое сообщество помочь остановить «тот беспредел, который творится в Белоруссии» и кровопролитие.

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, <…> признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», — заявила Цепкало.

Она также обратилась к Тихановской со словами поддержки, отметив, что белорусские власти «используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать» представителей оппозиции.

Кроме того, Цепкало отметила, что народ Белоруссии борется не только за Тихановскую, но и за будущее страны.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Жизнь не стоит того»: Тихановская покинула Белоруссию

— Тихановскую вывезли из страны белорусские власти

— Призыв Тихановской не выходить на протест мог быть сделан под давлением