Палестина поздравила Россию с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19

Президент Палестины Махмуд Аббас направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с поздравлением в связи с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса, передает агентство WAFA.

«Поздравляем вас, господин президент, и в вашем лице хотим высоко оценить усилия российских ученых и лабораторий, вашего правительства по достижению этого уникального научного прорыва», — говорится в послании.

Аббас выразил надежду, что Палестина одной из первых стран получит российский препарат.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал разработанную центром Гамалеи вакцину от коронавируса. Она должна поступить в оборот с 2021 года.

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