МИД Эстонии призвал Белоруссию прекратить применение силы против демонстрантов

МИД Эстонии вызвал посла Белоруссии Вячеслава Качанова и выразил протест в связи с событиями, разворачивающимися вокруг президентских выборов в республике. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

«МИД вызвал посла Беларуси Вячеслава Качанова в связи с жестоким подавлением акций протеста после президентских выборов. Эстония призывает власти Белоруссии немедленно прекратить любое применение силы и репрессии против мирных демонстрантов», ― говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что власти Эстонии внимательно следят за событиями в Белоруссии и выражают надежду на то, что в стране «могут проходить демократические процессы».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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