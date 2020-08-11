Вучич заявил о готовности первым принять российскую вакцину от COVID-19

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что он готов первым принять российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, передает ТАСС.

Он отметил, что первым сделает это, когда сербские специалисты подтвердят, что эта вакцина является хорошей.

«Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна», — сказал Вучич.

По его словам, важно, чтобы эта вакцина появилась как можно быстрее, поскольку это станет спасением для сербской экономики.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 11 августа. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 735 тыс. человек.

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