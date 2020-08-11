Глава МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter сообщил о задержании кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

По его словам, Тихановскую до отъезда из страны удерживали в задержании около 7 часов.

Глава МИД отметил, что сейчас она находится в безопасности — в Вильнюсе.

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова рассказала порталу Tut.by, что политика вывезли из страны белорусские власти.

Ранее Тихановская подала жалобу в белоруссикий ЦИК из-за президентских выборов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.