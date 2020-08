Тихановская после подачи жалобы в белорусский ЦИК отправилась в Литву

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в настоящее время находится в Литве. Об этом в Twitter рассказал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

Он отметил, что политик в безопасности. «Она находится в Литве», — добавил он без упоминания каких-либо подробностей.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

