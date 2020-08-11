Байден поддержал участников протеста в Белоруссии
Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден поддержал участников протестных акций в Белоруссии.
«Я поддерживают тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Medium.
Байден также призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уважать права участников мирных акций и воздержаться от насилия.
По его словам, белорусы требуют, чтобы их «услышали после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента».
Также политик отметил, что выборы, прошедшие 9 августа в стране, не обошлись без фальсификаций.
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