Байден поддержал участников протеста в Белоруссии

Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден поддержал участников протестных акций в Белоруссии.

«Я поддерживают тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Medium.

Байден также призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уважать права участников мирных акций и воздержаться от насилия.

По его словам, белорусы требуют, чтобы их «услышали после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента».

Также политик отметил, что выборы, прошедшие 9 августа в стране, не обошлись без фальсификаций.

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