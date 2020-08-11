Трамп рассказал, кто вмешивается в выборы в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ход выборов главы государства вмешиваются члены Демократической партии Соединенных Штатов, настаивания на проведении процедуры голосования по почте.
В ходе пресс-конференции в Белом доме журналисты попросили Трампа прокомментировать приписываемое России вмешательство в американские выборы.
«Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция», — заявил президент.
Ряд штатов Соединенных Штатов уже узаконили голосование по почте, в других оно готовится в связи с пандемией коронавируса. Выборы пройдут 3 ноября.
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