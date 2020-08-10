Глава Филиппин готов первым испытать российскую вакцину от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте готов первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса нового типа. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает ТАСС.

Дутерте подчеркнул, что хочет продемонстрировать доверие российским исследованиям и готов стать первым человеком, над которым будет проведен эксперимент. Он добавил, что как только вакцина прибудет на Филиппины, предоставит общественности доказательство своей вакцинации.

При этом, по словам президента, если вакцина подойдет ему, сделать прививку можно будет остальным жителям страны.

В свою очередь, российский посол на Филиппинах Игорь Ховаев заявил о готовности России поставлять в Манилу вакцину и инвестировать в ее местное производство.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что более 20 стран продемонстрировали интерес к вакцине центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Глава РФПИ также отмечал, что пять стран планируют принять участие производстве российской вакцины от коронавируса.

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