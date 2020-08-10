Тихановская покинула здание ЦИК после подачи жалобы

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после подачи жалобы на результаты выборов, заявили в белорусском Центризбиркоме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сотрудники ЦИК также покинули здание после 19.00 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская подала жалобу в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

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