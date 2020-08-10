США глубоко обеспокоены из-за ситуации вокруг выборов в Белоруссии
В Белом доме выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, развернувшейся вокруг президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, цитирует Reuters.
По ее словам, Соединенные Штаты следят за ситуацией в Белоруссии. В стране считают, что избирательный процесс был омрачен рядом событий: «Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов», — добавила Макинэни.
Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минске начались новые задержания
— КГБ Белоруссии сообщает о предотвращении покушения на Тихановскую
— Генсек ООН призвал Белоруссию уважать право граждан на протест