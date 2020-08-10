МИД: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии
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Россия примет зеркальные меры в отношении Словакии после высылки российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МИД РФ.
«Традиционно последует зеркальный ответ», — сообщили в министерстве.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что власти Словакии высылают из страны трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Они должны покинуть страну до конца текущей недели.
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