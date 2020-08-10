Словакия высылает российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже
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Словакия высылает российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.
«Словаки высылают российских дипломатов по подозрению в шпионаже», — цитирует агентство источника.
Три российских дипломата должны покинуть страну до конца текущей недели.
В настоящее время официального подтверждения этой информации пока не было.
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