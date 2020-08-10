Словакия высылает российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

«Словаки высылают российских дипломатов по подозрению в шпионаже», — цитирует агентство источника.

Три российских дипломата должны покинуть страну до конца текущей недели.

В настоящее время официального подтверждения этой информации пока не было.

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