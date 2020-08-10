Генсек ООН призвал Белоруссию уважать право граждан на протест

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал белорусские власти уважать права своих граждан, в том числе на свободу собраний, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Генсек призывает белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение права народа на свободу выражения и мирные собрания», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерриш внимательно следит за происходящим в Белоруссии, в том числе за насилием в отношении граждан страны после президентских выборов.

Выборы президента республики прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска республики применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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