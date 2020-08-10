КГБ Белоруссии сообщает о предотвращении покушения на Тихановскую

На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вакульчика, КГБ получило информацию из объединенного штаба оппозиции об опасениях из-за возможных провокациях и покушении на жизнь Тихановской. Незадолго до этого внутренние органы страны перехватили сообщение о необходимости «сакральной жертвы».

В настоящее время отправитель сообщения установлен, он скоро будет задержан, отметил глава КГБ. Он добавил, что для охраны объединенного штаба было выделено 120 человек.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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