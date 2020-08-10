Штаб Тихановской не просил власти Белоруссии о защите

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не обращался к властям страны с просьбой о защите на фоне массовых протестов, заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители штаба требовали, чтобы силовые ведомства «охраняли мирных граждан на улицах города, как им и положено делать», подчеркнула Красулина.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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