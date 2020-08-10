Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет участвовать в протестах, чтобы избежать провокаций, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ее оперштаб.

«Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», — приводятся слова пресс-секретаря Анны Красулиной.

По ее словам, Тихановская не хочет оказаться «рядом со своим мужем», который сейчас находится в СИЗО.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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