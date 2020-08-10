Правительство Ливана уходит в отставку после массовых протестов

Правительство Ливана уйдет в отставку в полном составе на фоне массовых протестов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны.

По словам главы минздрава, премьер-министр Ливана в ближайшее время объявит о полной отставке правительства.

Ранее тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Митинг перерос в массовые беспорядки. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. В результате столкновений пострадали более 700 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Народ хочет мести»: чем обернутся беспорядки в Бейруте

— Протестующие в Бейруте ворвались в здания двух министерств

— В Ливане заявили, что военные не стреляли по демонстрантам в Бейруте