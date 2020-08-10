Правительство Ливана уходит в отставку после массовых протестов
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Правительство Ливана уйдет в отставку в полном составе на фоне массовых протестов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны.
По словам главы минздрава, премьер-министр Ливана в ближайшее время объявит о полной отставке правительства.
Ранее тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Митинг перерос в массовые беспорядки. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. В результате столкновений пострадали более 700 человек.
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