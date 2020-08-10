Мишустин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии

Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. Белорусский коллега Роман Головченко пообещал передать поздравления в ходе их телефонного разговора.

Также во время общения российский премьер-министр подчеркнул важность курса на развитие сотрудничества стран. Помимо этого, они обсудили актуальные вопросы, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, говорится в сообщении правительства РФ.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные по президентским выборам

— Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

— Тихановская направила жалобу в ЦИК по итогам выборов в Белоруссии