Стало известно, как белорусы проголосовали на выборах в посольстве в Москве

На выборах президента Белоруссии в московском посольстве за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 54%, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 44,5% избирателей. Об этом пишет Sputnik Беларусь в Telegram.

«Лукашенко — 2018 голосов, Тихановская - 1663 голоса, Черечень — 29 голосов», — говорится в сообщении.

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. В ряде городов страны начались акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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