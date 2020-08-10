Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключили из-за рубежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают из-за рубежа, это не инициатива властей. Слова белорусского лидера приводит госагентство «БелТА».

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — сказал глава республики.

По его словам, в настоящее время местные специалисты разбираются, откуда идет блокировка.

Он отметил, что на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».

Известно, что интернет в Минске начал пропадать с утра в день президентских выборов — 9 августа, а к вечеру полностью исчез.

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