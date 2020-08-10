Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими в стране управляли из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщает «БелТа».

По его словам, правительство зафиксировало звонки из-за границы.

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал белорусский лидер.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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