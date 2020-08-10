Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ», — сказано в телеграмме.

Путин добавил, что такие задачи отвечают конкретным интересам народов Белоруссии и России.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

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