Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News.

По данным телеканала, глава государства выступал в штате Нью-Джерси. В ходе пресс-конференции корреспондент Паула Рид попыталась уличить Трампа во лжи после слов о том, что проект «Выбор ветеранов» является заслугой его администрации.

«Почему вы повторяете, что именно вы запустили «Выбор ветеранов»? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр», — заявила журналистка, указав на то, что Трамп стал президентом США в 2016 году.

После этого президент сначала попытался передать слово другому журналисту, но Рид перебила его и повторила вопрос. Тогда Трамп, поблагодарив присутствующих за внимание, покинул трибуну.