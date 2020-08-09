Exit poll: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 24» со ссылкой на данные exit poll.
Согласно предварительным данным, он получил 79,7% голосов.
При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Третье место занимает Анна Канопацкая с результатом в 2,3%.
На пост главы Белоруссии выдвинулись пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.
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