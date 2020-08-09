Явка на выборах в Белоруссии достигла 79%
Уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным на 18.00, составил 79%. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».
По словам председателя Центризбиркома страны Лидии Ермошиной, многие области уже пересекли рубеж в 80%.
«По сути, все области, кроме Минской и города Минска», — уточнила Ермошина.
На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. В бюллетенях есть графа «против всех».
Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Явка на президентских выборах в Белоруссии достигла 73,4%
— В Праге более 200 белорусов выстроились в очередь для голосования
— Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди возле участков результатом провокации