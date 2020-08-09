В Праге более 200 белорусов выстроились в очередь для голосования

Свыше 200 человек по состоянию на 16.00 мск стояли в очереди на голосование на выборах президента Белоруссии у посольства республики в Праге, передает РИА «Новости».

По данным агентства, из посольства вышла женщина, и, не представившись, сообщила, что в этот день все проголосовать не успеют.

9 августа в Белоруссии проходят выборы главы государства. На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. В бюллетенях есть графа «против всех».

По последним данным, явка на выборах достигла 73,4%.

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