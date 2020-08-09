Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 65%
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Явка на президентских выборах в Белоруссии достигла 65,19% на 14.00, пишет ТАСС со ссылкой на Центризбирком.
На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На избирательных участках в Белоруссии могут ввести пропускной режим
— Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии