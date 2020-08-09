Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил, что предпринял ряд мер по поддержанию экономики страны в обход Конгресса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что в случае переизбрания на грядущих выборах он сделает налоговые каникулы постоянными.

Кроме того, Трамп распорядился выделять гражданам «дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат».

Он добавил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Также будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.

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