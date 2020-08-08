Белорусские правоохранители «перепутали» задержанную Марию Колесникову

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии отпустили ранее задержанную участницу кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Об этом сообщает штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.

«Марию отпустили. Сотрудники сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что участница кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико Мария Колесникова задержана.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

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