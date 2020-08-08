В Белоруссии задержана представитель штаба Бабарико Колесникова

Правоохранительные органы Белоруссии задержали Марию Колесникову — участницу кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской, передает ТАСС со ссылкой на штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.

Там рассказали, что задержание произошло при выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей. Когда Колесникова начала выезжать из парковки, дорогу заблокировал микроавтобус, откуда вышли представители милиции. Женщину силой посадили в микроавтобус и увезли.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

8 августа правоохранительные органы задержали руководителя избирательного штаба Тихановской — Марию Мороз. По данным пресс-службы кандидата, с обеда того же дня не выходит на связь еще один представитель штаба — Олег Моисеев, которого вызвали на беседу в ГУБОПиК МВД.

Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — также задержали, возбудив против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

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