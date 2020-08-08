Зеленский обещает не вмешиваться в выборы в США
Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что страна не станет вмешиваться в предстоящие выборы президента США. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«Уверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе вмешиваться в будущем в выборы и тем самым навредить нашим надежным и искренним партнерским отношениям с США», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что отказ от вмешательства в выборы является вопросом национальной безопасности Украины.
«Я считаю, что граждане Украины должны мягко воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе пытаться решить любые свои личные политические или бизнес-проблемы», — подчеркнул глава государства.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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