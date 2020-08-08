Наблюдатель Госдумы не увидел нарушений на досрочном голосовании в Белоруссии

В ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии видимых нарушений не выявлено, заявил член группы депутатов Государственной думы по наблюдению за выборами Павел Шперов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шперова, речь идет о примерно 10 участках, которые он посетил лично.

При этом депутат также отметил, что на участках соблюдаются все необходимые меры эпидемиологической безопасности в условиях пандемии новой коронавирунсой инфекции.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов на этот пост, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко. С 4 по 8 августа в стране проводится досрочное голосование.

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