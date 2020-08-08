В МИД заявили о невозможности оценить прозрачность выборов в Белоруссии до их завершения

Невозможно оценить прозрачность выборов президента в Белоруссии до их завершения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время в республике работают наблюдатели из ряда государств, которые должны будут дать свою оценку всего выборного процесса.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

— Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

— В Минске полностью отключат связь и интернет в день выборов, пишут СМИ