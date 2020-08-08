В МИД заявили о невозможности оценить прозрачность выборов в Белоруссии до их завершения
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Невозможно оценить прозрачность выборов президента в Белоруссии до их завершения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она отметила, что в настоящее время в республике работают наблюдатели из ряда государств, которые должны будут дать свою оценку всего выборного процесса.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.
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