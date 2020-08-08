Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по предстоящим выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный благодаря своим безошибочным прогнозам результатов выборов, предсказал победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Об этом сообщает газета New York Times.

Известно, что для определения победителя историк использует собственную систему «13 ключей к Белому дому», суть которой заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только «да» или «нет».

Если «да» встречается шесть и более раз, победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов «нет», избиратели выступят против партии власти.

Вопросы касаются экономики, волнений в стране, скандалов, серьезные побед или неудач кандидатов, а также их личную харизму.

Таким образом, Лихтман предположил, что Трамп проиграет, а Байден станет президентом.

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