На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

В Белоруссии явка за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах составила 32,24%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома.

Досрочное голосование на выборах главы республики проходит 4-8 августа.

Всего в списки избирателей включены 6 844 932 человека, а также 5 319 белорусов, находящихся за пределами республики.

Основной день голосования запланирован на 9 августа.

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