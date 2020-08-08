Трамп намерен «очень быстро» заключить сделки с КНДР и Ираном в случае переизбрания

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае если его переизберут на второй срок, то американская сторона сумеет «очень быстро» заключить сделки с КНДР и Ираном, передает РИА «Новости».

Глава государства также отметил, что если бы он не одержал победу на выборах в 2016 году, то США «сегодня могла бы вести войну с КНДР». При этом она, наверное, уже бы закончилась, указал Трамп.

«Говорили, «Трамп нас приведёт к войне», но нет, наоборот. У нас установились отношения с Северной Кореей. Поэтому и КНДР, или посмотрите на Иран - каждый из них заключит с нами сделку очень быстро. Иран умирает от желания заключить с нами сделку, но они хотят посмотреть, что будет, потому что они скорее заключат ее с (Джо) Байденом», — отметил Трамп.

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