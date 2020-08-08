Талибы** отвергли сообщения западных СМИ о «сговоре» с РФ против США

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (организация запрещена в России)* Сухейль Шахин заявил, что в сообщениях СМИ, в которых говорится о якобы «подкупе» Россией талибов, «нет ни слова правды», передает РИА «Новости».

По его словам, заявления об этом, сделанные в публикациях, безосновательны. Шахин выразил уверенность, что подобные материалы являются «частью кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане». Они стремятся «навредить ему, ставят палки в колеса», указал представитель политофиса талибов.

Он заявил, что такая «ошибочная и безосновательная информация» была направлена кабульским департаментом национальной безопасности ряду американских и европейских журналистов с целью саботажа «процесса мирного урегулирования».

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса», — сказал Шахин.

Он отметил, что «Талибан»* полностью отвергает все такие заявления.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию. При этом движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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