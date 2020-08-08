Делегация российских сенаторов прибыла в Минск

Делегация Совета федерации уже находится в Минске. Она прибыла в столицу Белоруссии для наблюдения за выборами президента республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Алексея Кондратьева.

По его словам, сенаторы добрались до места без ЧП.

«Все нормально», — сказал Кондратьев.

По его словам, делегация разместилась в гостинице.

Кондратьев также рассказал, что сенаторы провели встречу с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым.

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