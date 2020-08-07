Вновь избранный президент Польши пообещал помочь Украине вернуть Крым

Вновь избранный президент Польши Анджей Дуда заявил, что поможет Украине вернуть Донбасс и Крым. Об этом переизбранный на второй срок президент заявил в ходе церемонии своей инаугурации, передает РИА «Новости».

«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — сказал он

Он отметил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в ОБСЕ и действовать «ради безопасности» Польши и «всего континента».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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