Вновь избранный президент Польши пообещал помочь Украине вернуть Крым
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Вновь избранный президент Польши Анджей Дуда заявил, что поможет Украине вернуть Донбасс и Крым. Об этом переизбранный на второй срок президент заявил в ходе церемонии своей инаугурации, передает РИА «Новости».
«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — сказал он
Он отметил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в ОБСЕ и действовать «ради безопасности» Польши и «всего континента».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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