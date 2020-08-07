В Белоруссии задержан начальник штаба кандидата в президенты Черечня

Сотрудники милиции задержали в белорусском городе Столбцы под Минском Николая Лысенкова, возглавляющего предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня. Об этом Черечень сообщил порталу Тut.by.

Он рассказал, что милиция забрала Лысенкова с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где тот был наблюдателем.

«По-моему, ему сейчас инкриминируют ст. 23.34 КоАП «Организация несанкционированного массового мероприятия», но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся», — сказал Черечень.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

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