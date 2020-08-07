Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Киеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что передаст Киеву задержанных россиян, только если будет доказана их вина.

По словам белорусского лидера, Минск даже не рассматривает возможность экстрадиции этих граждан просто по запросу властей Украины.

Лукашенко рассказал, что на данный момент генпрокуроры России, Белоруссии и Украины находятся в контакте и работают над составлением «четкой картины».

Как подчеркнул президент, россиян не выдадут, пока сторона, которая их обвиняет, не докажет их вину.

Ранее Лукашенко обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопрос экстрадиции.

Под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.